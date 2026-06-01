На Дону самые высокие цены на мясо зафиксированы в Таганроге

Самая высокая цена за килограмм говядины и свинины в Ростовской области зафиксированы в Таганроге: 747 руб. и 451,5 руб. соответственно. Притом что средняя цена на эти виды мяса в регионе составляет 705,2 руб. за кг и 424,4 руб. за кг. Соответствующая информация содержится в отчете Ростовстата.

Минимальная цена на говядину зафиксирована в Сальске — 651,9 руб. за кг. Наиболее дешевая свинина продается в Ростове-на-Дону — 399,9 руб. за кг.

Самая низкая стоимость куриного мяса отмечена в Миллерово — 205,7 руб. за кг и в Шахтах — 206,3 руб. Самая высокая цена наблюдается в Таганроге — 228 руб. и в Волгодонске — 226,2 руб.

Наталья Белоштейн