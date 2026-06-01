В ДР Конго подтвердили 282 случая заболевания Эболой

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 282, сообщает Reuters. По информации министерства связи страны, за последнее время было зафиксировано 19 новых положительных результатов теста.

Основным очагом инфекции остается провинция Итури, где выявлено 264 случая. Еще 15 заболевших обнаружены в провинции Северное Киву, а в Южном Киву подтверждено три случая заражения. Известно о 42 погибших.

Эксперты считают, что вспышка лихорадки в стране рискует стать самой масштабной и продолжительной в истории. Ситуацию осложняют особенности нового штамма вируса, недофинансирование системы здравоохранения в стране, а также многолетний вооруженный конфликт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бомбы громче разума».