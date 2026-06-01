Два игрока клубов РПЛ вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес вошли в окончательную заявку сборной Мексики для участия в чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Также в расположение сборной был вызван 40-летний вратарь Гильермо Очоа. Первенство 2026 года станет для него пятым в карьере. Всего в состав мексиканской команды попали 26 футболистов.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний Сесар Монтес провел за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола. Вместе с клубом он завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Луису Чавесу 30 лет. Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки правого колена. Полузащитник перенес операцию. После восстановления футболист сыграл четыре матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе мексиканцы встретятся со сборными ЮАР, Южной Кореи и Чехии.

Таисия Орлова