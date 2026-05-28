Рекордный подсчет

Чемпионат мира по футболу, который примут США, Канада и Мексика,— настоящая золотая жила для Международной федерации футбола (FIFA). Еще до старта турнира было объявлено, что благодаря мировому первенству доходы FIFA за четырехлетний цикл превысят $13 млрд. Отдельные оценки дают показатель и $15 млрд. При этом расходы FIFA составят не более $4 млрд. Неудивительно, учитывая, что основная финансовая нагрузка по проведению масштабного мероприятия легла на бюджеты городов и территорий, согласившихся принять у себя матчи.

Перед стартом глобальных спортивных мероприятий, таких как Олимпиады и чемпионаты мира по футболу, стабильно всплывает вопрос: во что это обошлось и кто за это заплатит? Интересно, что те, кто против проведения таких турниров (а их всегда в достатке, и их голоса звучат громко), стабильно выводят финансовый фактор на одно из первых мест в списке причин того, почему чемпионат или Олимпиаду проводить не надо. Североамериканский турнир в этом смысле — исключение.

За годы подготовки к чемпионату мира, а FIFA определилась с местом его проведения еще в 2018-м, так и не случилось заметных выступлений каких-то групп активистов, требовавших остановить это «безобразие». А между тем суммарные расходы на подготовку к турниру серьезные. Точно их подсчитать чрезвычайно сложно: все-таки проведение первенства сразу в трех странах с разными уровнем экономики, режимами налогообложения (в США они вообще меняются от штата к штату), с плавающими относительно друг друга валютами, а также вытекающим из «размазанности» турнира в пространстве (географическом и политическом) отсутствием некоего единого центра распределения средств накладывает серьезные ограничения на достоверные вычисления.

Но примерные прикидки все же есть.

Различные источники оценивают стоимость подготовки к турниру в диапазоне от $12,5 млрд до $13,5 млрд.

Внушительная вроде бы сумма. Но все же в целом североамериканский чемпионат мало выделяется на фоне предыдущих турниров. Согласно подсчетам Saxo Bank, приведенным в исследовании 2026 FIFA World Cup: A Macro Event with Micro-Level Impacts («Чемпионат мира-2026: Микровоздействие масштабного события»), первенство мира 2018 года, прошедшее в России, обошлось в $12 млрд, чемпионат 2014 года в Бразилии — в $15 млрд. Но не стоит забывать, что это были турниры на 32 команды. В 2026-м же сыграют сразу 48. То есть цена в пересчете на одну игру оказывается даже ниже.

Был, правда, еще чемпионат мира 2022 года, состоявшийся в Катаре. Вот у него полная стоимость совершенно космическая — $220 млрд. Но едва ли десятая часть из них пошла собственно на организацию футбольного хозяйства. Катар с самого начала рассматривал футбольный проект как повод для скоростной инфраструктурной трансформации страны. Интересно, что, когда FIFA в 2010 году приняла решение отдать право проведения первенства именно Катару, эмира страны шейха Хамада ибн Халифу Аль-Тани (ушел на покой в 2013 году, передав власть сыну) спросили, во сколько станет организация первенства, он, пожав плечами, сказал, что, наверное, миллиардов в 50 или больше.

По факту получилось в четыре с лишним раза дороже, но это неудивительно, учитывая, что под чемпионат мира в Дохе построили, например, метро. Полноценные три ветки общей протяженностью 75 км и почти четыре десятка станций. Только это стоило $37 млрд. С учетом иных инфраструктурных проектов, а также необходимости с нуля строить стадионы и набежали $220 млрд.

В США, Канаде и Мексике строить не пришлось практически ничего. Например, ни одна из 16 арен (2 в Канаде, 3 в Мексике и 11 в США) не является новой или подвергшейся глубокой реконструкции специально к старту турнира. Нынешний чемпионат мира в том, что касается обеспеченности стадионным хозяйством, вообще уникален. За право поучаствовать в проекте бились четыре десятка арен, и можно было просто выбирать лучшие.

Не потребовали серьезных вложений ни транспортная, ни гостиничная инфраструктура. Потратиться пришлось разве что на создание фан-зон, транспорт (наплыв болельщиков потребует увеличения количества, например, авиарейсов), а также обеспечение безопасности. Привлечение большого числа сотрудников сил правопорядка, оплата сверхурочных и прочее, учитывая высокую стоимость рабочей силы в США, стало серьезной статьей расходов.

В итоге, по оценке Saxo Bank, расходы городов на подготовку к турниру варьируются в широчайшем диапазоне — от трех-пяти миллионов до нескольких сотен миллионов долларов. Но по американским меркам совершенно ничего примечательного.

Отдельно стоит вопрос: какую отдачу дадут эти вложения? Стандартный ответ в таких случаях сводится к тому, что будут созданы новые рабочие места, за счет притока новых потребителей вырастут доходы бизнеса и в итоге заметно вырастет ВВП. Стандартный же контраргумент сводится к тому, что все эти факторы, во-первых, дают не такой уж большой рост, во-вторых, они временные. Те же рабочие места как быстро возникают перед турниром, так же быстро и исчезают по его завершении.

Согласно подсчетам Международного валютного фонда, за последние два десятка лет ни один чемпионат мира не дал существенного прироста ВВП стране-хозяйке:

в Германии в 2006-м он составил 0,3%, в ЮАР в 2010-м — 0,5%;

в Бразилии в 2016-м — вообще случилось снижение на 0,2%;

в России в 2018-м прирост хоть и был, но на грани погрешности — 0,05%.

Катар с его чудовищными вливаниями получил дополнительно всего 1%.

В этот раз, по прогнозам самой FIFA, чемпионат мира даст мировому ВВП прирост на $40,9 млрд. Но это именно по миру. А вот в США прирост ожидается всего в $17 млрд, при том что ВВП США в 2023 году превысил $30 трлн.

Единственная структура, которая точно окажется в бесспорном выигрыше,— это сама FIFA. Головная структура мирового футбола, надо признать, и вкладывает в проект много. Затраты FIFA оцениваются примерно в $3,8 млрд. Они идут на покрытие операционных расходов, медийное сопровождение, услуги для команд, а также призовые. Последние составят рекордные $727 млн.

С учетом отчислений всем 211 национальным федерациям, входящим в FIFA, получится уже $871 млн. Но при этом общий доход FIFA от турнира может превысить $14 млрд.

Такой прогноз дал профессор Университета Нотр-Дам (США) Ричард Шиэн, автор книги «Keeping Score: The Economics of Big Time Sports» («Ведение счета: экономика большого спорта»). Он заметно лучше прогноза самой FIFA, рассчитывающей пока, что суммарный доход организации за цикл 2023–2026 составит около $13 млрд (помимо чемпионата мира в означенный четырехлетний отрезок уместилось, например, еще и клубное первенство планеты). Но, по оценке профессора Шиэна, в сумме за цикл FIFA может получить и вовсе больше $15 млрд.

Основные источники дохода на нынешнем чемпионате все те же, что и раньше: медийные права, спонсорские и рекламные контракты, продажа билетов. По всем статьям отмечается рост поступлений. Реализация медийных прав принесет почти $4,3 млрд (против $3,4 млрд в 2022 году), спонсоры и реклама дадут почти $2,8 млрд ($1,8 млрд четыре года назад). Сколько принесут билеты, еще только предстоит узнать. Но точно много. FIFA ведь впервые внедрила динамическую систему ценообразования на билеты, что привело к их резкому подорожанию. Даже если умудриться купить билеты по минимальным официальным ценам (на практике это нереально), то для посещения семи матчей от первого тура до финала потребуется $6,9 тыс. В Катаре в 2022-м этот показатель был в четыре раза ниже. Тогда билетная программа принесла FIFA $950 млн. В этот раз ожидаются поступления свыше $3 млрд.

Александр Петров