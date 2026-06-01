Отношения в треугольнике

Визиты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай стали значимым индикатором отношений в треугольнике Москва—Пекин—Вашингтон, составляющем фундамент современного мирового порядка. Россия — ядерная сверхдержава с огромной территорией, ресурсной базой и сохраняющимися заделами в ряде критических технологий. США — мощнейшая военная держава с передовой технологической базой, значительными ресурсами и человеческим капиталом. Китай — усиливающийся центр силы, в рекордно короткие сроки создавший крупнейшую промышленность, инновационную систему, инфраструктуру и оборонный потенциал. Все три страны — постоянные члены Совбеза ООН.

Гендиректор РСМД Иван Тимофеев

Сегодня отношения внутри треугольника явно асимметричны. США и Россия в состоянии конфронтации, нерв которой определяется украинским конфликтом. США и КНР связаны экономикой, но рассматривают друг друга как соперников на долгосрочную перспективу. Причем для США рост КНР представляет куда как большую проблему, чем для Китая — уже достигнутые результаты США. Между Россией и Китаем отношения, наоборот, дружеские. Уровень партнерства можно считать беспрецедентным. Китай критически важен для России как источник промышленного импорта и рынок для российского сырьевого и технологического экспорта в условиях западных санкций. Россия нужна Китаю как надежный тыл на фоне возможной конфронтации с Вашингтоном в будущем.

Положение КНР наиболее прочно. Укрепляя партнерство с Москвой, Пекин не торопится идти на обострение с Вашингтоном. Одновременно Китай эффективно противодействует американским попыткам навязать свои правила игры.

Китайская дипломатия сохраняет значительно более конструктивные отношения с Россией и США, чем последние две страны друг с другом. США оказались в ловушке двойного сдерживания. Вашингтон вынужден сдерживать и Москву, и Пекин, хотя в каждом случае такое сдерживание имеет свою специфику.

Оценивая визит российского лидера, многие делали акцент на экономике. Действительно, еще пять лет назад взаимная торговля в размере $250 млрд казалась недостижимым результатом. Но важнее другое. Россия и Китай нащупывают новую философию международных отношений. «Совместная декларация РФ и КНР о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа» — шаг к системной альтернативе представлений о мироустройстве. При всей значимости материальных факторов без идейного лидерства они повисают в воздухе. И контуры новых идей Москва и Пекин формируют сообща.

Визит президента США в КНР получил изрядную долю негативных комментариев. Американского лидера критиковали за неудавшуюся торговую атаку на Китай в прошлом году — Пекин сумел сбалансировать ответными мерами тарифную политику Дональда Трампа, ослабив его переговорную позицию. Однако обесценивать его стоит едва ли. США сохраняют в своих интересах огромный объем связей с Китаем, все еще опережая его по целому ряду технологий. Республиканская администрация отказалась от лобовой атаки на Китай, заняв более гибкую линию. По всей видимости, Трамп не считает фактор времени критичным и принимает разрядку в отношениях как лучший сценарий.

В сухом остатке и Владимир Путин, и Дональд Трамп, судя по всему, добились своих тактических целей. Однако сама конфигурация треугольника остается прежней. Положение КНР в нем остается пока наиболее благоприятным.