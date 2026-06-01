Следователи назвали возможную причину ДТП с четырьмя погибшими у Нижних Серег

В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели четырех человек на 2 км подъезда к Нижним Сергам, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по региону Александр Шульга. Идет расследование по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как считает следствие, грузовик с полуприцепом под управлением 38-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым авто. Возможной причиной выезда грузовика на встречную полосу стала лопнувшая при движении покрышка на переднем левом колесе. Водитель задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу.

Следователи осмотрели место аварии, допрашиваются свидетели, истребована и анализируется необходимая документация, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и автотехническая.

Инцидент произошел 31 мая. Грузовой автомобиль Volvo и легковой автомобиль Land Rover столкнулись и съехали в кювет. После съезда машина с пассажирами опрокинулась. На месте происшествия скончались водитель и пассажиры Land Rover, в том числе несовершеннолетний 2009 года рождения. Прокуратура проводит проверку.

