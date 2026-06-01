Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшими под Нижними Сергами

Прокуратура Нижнесергинского района организовала проверку в связи с ДТП на подъезде к Нижним Сергам, в котором погибли четыре человека. Среди погибших был несовершеннолетний 2009 года рождения, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В аварии погибли водитель и пассажиры Land Rover, они скончались до прибытия медиков.

Инцидент произошел 31 мая. Грузовой автомобиль Volvo и легковой автомобиль Land Rover столкнулись и съехали в кювет. После съезда машина с пассажирами опрокинулась. О состоянии водителя Volvo в областной Госавтоинспекции сообщать не стали.

Ирина Пичурина