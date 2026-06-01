В Пятигорске 50 человек обратились в больницу после массового отравления

Количество человек, которые обратились за медицинской помощью после отравления едой в кафе в Пятигорске, выросло до 50. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Ставропольского края.

Из них 41 человек получает стационарное лечение. Еще девять пациентов лечатся амбулаторно.

31 мая мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о девяти жителях города, которых поместили в городскую инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией после посещения одного и того же кафе. По данным регионального СКР, среди пострадавших есть двое детей — 14 и пяти лет. К вечеру число заболевших выросло до 36 человек.

У некоторых пациентов обнаружили маркеры сальмонеллы. По словам госпитализированных, резкая боль в животе и повышенная температура у них проявлялись спустя несколько часов после посещения заведения. Работа кафе, в котором отравились люди, приостановлена. СКР возбудил уголовное дело в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК).