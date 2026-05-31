В Пятигорске девять человек госпитализировали с кишечной инфекцией

В Пятигорске девятерых местных жителей положили в городскую инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

По предварительным данным, все заболевшие были клиентами одного и того же местного кафе. В настоящее время оно закрыто для посещения, заявил мэр.

Господин Ворошилов добавил, что среди пострадавших детей нет. Выяснением точных причин массового отравления и проверкой закрытого заведения займется Роспотребнадзор, отметил он.