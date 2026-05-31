СКР возбудил уголовное дело после массового отравления в Пятигорске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за массового отравления в одном из кафе в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону. Число пострадавших достигло 36 человек.

Как отметили в ведомстве, дело возбудили в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ст. 236 УК).

Вчера мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что девятерых горожан поместили в городскую инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией после посещения одного и того же кафе. В ставропольском управлении Роспотребнадзора рассказали, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.

В СКР по Ставрополью сегодня сообщили, что число отравившихся достигло 36 человек, среди которых — двое детей 14 и 5 лет. 31 человека доставили в больницу, остальные от госпитализации отказались.