Президент Румынии призвал Россию сменить тактику ударов БПЛА
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что России необходимо изменить тактику ударов по Украине, чтобы исключить ущерб для других стран. По его словам, за последние два года в Румынии зафиксировали уже 20 или 30 «инцидентов с дронами».
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
Господин Дан рассказал, что сначала в дронах не было взрывчатки, однако потом в одном обнаружили взрывчатку, которая не взорвалась. Политик назвал такой сценарий опасным для граждан. «Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам»,— сказал румынский президент в интервью «Би-би-си».
В ночь на 29 мая дрон попал в многоквартирный дом в Галаце. Пострадали четыре человека, 70 жителей были эвакуированы. Румынские власти заявили, что БПЛА был российским. Никушор Дан уточнил, что дрон упал из-за работы украинских сил ПВО. В качестве ответных мер он объявил о закрытии генконсульства России в Констанце, а генконсула Андрея Косилина объявили персоной нон грата.
