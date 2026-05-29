В Минэнерго Казахстана подтвердили сбой на месторождении Тенгиз

Операционный сбой на казахстанском месторождении Тенгиз 28 мая привел к временному снижению добычи нефти. Процесс добычи находится на стадии восстановления, рассказала советник министра — представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«28 мая 2026 года на одном из производственных объектов компании "Тенгизшевройл" произошел операционный сбой, приведший к временному снижению производства нефти», — отметила госпожа Серикпаева (цитата по «Интерфакс»).

В настоящее время компания принимает необходимые оперативные меры по устранению последствий инцидента. Процесс добычи на месторождении находится на стадии восстановления, добавила Серикпаева.

Ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго республики. Рисков для персонала, населения и окружающей среды не зафиксировано, резюмировала представитель ведомства.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что 28 мая на месторождении Тенгиз произошла авария. По их информации, из-за этого нефтедобыча на объекте резко упала — вместо прежних 125 тыс. т она теперь составляет от 5 тыс. до 10 тыс. На восстановление объемов добычи нефти требуется около недели, уточнили собеседники агентства. Они добавили, что из-за аварии были сокращены отгрузки топлива через Каспийский трубопроводный консорциум — основной канал экспорта казахстанской нефти.