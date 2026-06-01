В Ижевске прошел шестой митинг пострадавших от застройщиков частных домов

Шестой митинг пострадавших от недобросовестных застройщиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) прошел в Ижевске 30 мая. Как сообщила правозащитник Ольга Голубева во «ВКонтакте», к выступающим присоединились девять семей из Воткинска.

«Взяли семьи под контроль. Им также, как и остальным, будут помогать наши активисты. Однозначно, направим коллективную жалобу в прокуратуру Удмуртии. Будем обращаться в банки для увеличения сроков подтверждения займов»,— написала она.

Они вступили в реестр обманутых семей от минстроя республики. По подсчетам организаторов, сейчас в Удмуртии насчитывается 12 недобросовестных подрядчиков.

Напомним, митинги пострадавших от застройщиков в сфере ИЖС проходят в Удмуртии уже более года. На прошлом мероприятии, состоявшемся 28 января, собралось 20 человек. По словам митингующих, необходимо законодательно закрепить меры поддержки пострадавших в сфере ИЖС по договору подряда до введения механизма эскроу-счетов. Он был запущен в марте 2025 года.

По подсчетам пострадавших, жертвами недобросовестных застройщиков в Удмуртии стало около 120 семей, общий ущерб превышает 500 млн руб. Они регулярно выходят на согласованные митинги. Подобное происходит и в других городах страны. Одно из самых громких уголовных дел в сфере ИЖС в Удмуртии связано с застройщиком «Снип-Строй», от которого, по данным следствия, пострадало 60 жителей республики. Предполагаемый ущерб — около 166 млн руб. В январе был открыт прием заявлений для включения в реестр пострадавших. По последним данным, в него входит более 110 жителей Удмуртии.

