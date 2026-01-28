В Ижевске прошел пятый митинг пострадавших от застройщиков в сфере ИЖС

Около 20 человек вышли в Ижевске на согласованный митинг дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков частных домов. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали организаторы собрания. Мероприятие прошло днем 28 января.

Основное недовольство митингующих, оставшихся с недостроями при необходимости выплачивать ипотеку, сейчас связано с банковской сферой. «Аккредитация банка не гарантировала нам добросовестных подрядчиков. Финансовые организации считают, что не должны отвечать перед нами. Они ухудшают наше положение, повышая ставки из-за нарушения сроков строительства <...> Мошенники-подрядчики продолжают обманывать (других жителей.— “Ъ-Удмуртия”) и тратить похищенное»,— говорится в видеообращении.

По словам митингующих, необходимо законодательно закрепить меры поддержки пострадавших в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по договору подряда во введения механизма эскроу-счетов. Он был запущен в марте 2025 года.

Напомним, по подсчетам пострадавших, жертвами недобросовестных застройщиков в Удмуртии стало около 120 семей, общий ущерб превышает 500 млн руб. Они регулярно выходят на согласованные митинги. Подобное происходит и в других городах страны. Одно из самых громких уголовных дел в сфере ИЖС в Удмуртии связано с застройщиком «Снип-Строй», от которого, по данным следствия, пострадало 60 жителей республики. Предполагаемый ущерб — около 166 млн руб. Руководитель компании находится под арестом. На прием заявлений для включения в реестр пострадавших, открытый 20 января, записалось более 110 жителей Удмуртии.

