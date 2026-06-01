Forbes: сын Алекперова стал богатейшим наследником России

Сын основателя и бывшего президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров Forbes. Состояние отца оценивается в $29,5 млрд, сына — в $560 млн. Юсуфу Алекперову принадлежит 0,2% акций нефтяной компании.

Юсуф Алекперов (слева) на скачках &quot;Гран-при Радио Монте-Карло&quot; в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Владимир Лукьянов  /  купить фото

Леонид Михельсон (справа) с дочерью Викторией (слева) во время церемонии открытия выставки &quot;Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех&quot; в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юсуф Алекперов (слева) на скачках "Гран-при Радио Монте-Карло" в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Владимир Лукьянов  /  купить фото

Леонид Михельсон (справа) с дочерью Викторией (слева) во время церемонии открытия выставки "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

35-летний Юсуф Алекперов был учредителем инвестиционного холдинга «Экто». Он вышел из капитала компании весной 2025 года. Его доля перешла фонду ЮВС, который был создан в марте того же года. Управляющим фонда назначили Константина Санина, который возглавлял «Экто» с 2019 года.

В топ–5 богатейших наследников российских миллиардеров также вошли:

  1. Дочь и сын основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона;
  2. Дети основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — Тара и Адриан;
  3. Дети предпринимателя, сенатора Сулеймана Керимова — Гульнара, Саид и Амина;
  4. Дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия.

За ними следуют дети совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадия Тимченко, бывшего гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, владельца «Северстали» Алексея Мордашова, гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына и владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

Топ-10 российского списка Forbes в 2026 году

1. Генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов — $37 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2. Президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин — $29,7 млрд

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

3. Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $29,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4. Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон — $28,3 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

5. Член Совета федерации Сулейман Керимов — $25,7 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

6. Владелец НЛМК Владимир Лисин — $25,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7. Сооснователь Gunvor Геннадий Тимченко — $24,2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

8. Основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко — $20,4 млрд

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

9. Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман — $16,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

10. Основатель холдинга USM Алишер Усманов — $14,5 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

