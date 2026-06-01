Forbes: сын Алекперова стал богатейшим наследником России

Сын основателя и бывшего президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров Forbes. Состояние отца оценивается в $29,5 млрд, сына — в $560 млн. Юсуфу Алекперову принадлежит 0,2% акций нефтяной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юсуф Алекперов (слева) на скачках "Гран-при Радио Монте-Карло" в 2008 году Фото: Коммерсантъ / Владимир Лукьянов / купить фото Леонид Михельсон (справа) с дочерью Викторией (слева) во время церемонии открытия выставки "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Юсуф Алекперов (слева) на скачках "Гран-при Радио Монте-Карло" в 2008 году Фото: Коммерсантъ / Владимир Лукьянов / купить фото Леонид Михельсон (справа) с дочерью Викторией (слева) во время церемонии открытия выставки "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех" в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото

35-летний Юсуф Алекперов был учредителем инвестиционного холдинга «Экто». Он вышел из капитала компании весной 2025 года. Его доля перешла фонду ЮВС, который был создан в марте того же года. Управляющим фонда назначили Константина Санина, который возглавлял «Экто» с 2019 года.

В топ–5 богатейших наследников российских миллиардеров также вошли:

Дочь и сын основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона; Дети основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — Тара и Адриан; Дети предпринимателя, сенатора Сулеймана Керимова — Гульнара, Саид и Амина; Дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия.

За ними следуют дети совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадия Тимченко, бывшего гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, владельца «Северстали» Алексея Мордашова, гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына и владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.