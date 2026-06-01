В Ставрополе завершили ремонт кровли двух домов на общую сумму более 30 млн рублей

В краевой столице завершились работы по капитальному ремонту кровельных конструкций двух многоквартирных домов разной этажности, общая стоимость которых превысила 30,1 млн руб, сообщили в региональном фонде капремонта.

В краевом центре подрядная организация сдала в эксплуатацию обновленные крыши двух жилых зданий. Речь идет о пятиэтажке 1982 года постройки, расположенной на улице Пригородной, 201, где была капитально восстановлена скатная кровля, а также о восемнадцатиэтажном доме на улице Доваторцев, 844, где отремонтировали плоское наплавляемое покрытие, площадь которого составила более 1 140 квадратных метров, сообщили в региональном фонде капитального ремонта.

Как пояснили специалисты, скатная крыша в пятиэтажном здании представляет собой деревянную конструкцию, которая постоянно подвергается нагрузкам из-за осадков, ветра и колебаний температуры. В процессе ремонта бригады демонтировали прежнее покрытие, заменили поврежденные элементы стропил и обрешетки, обработали дерево огнебиозащитными составами, смонтировали паро- и гидроизоляцию, а также слуховые окна. Завершающим этапом стала установка кровельного листа из металлопрофиля с восстановлением вентиляционных каналов, ограждений и системы водостока.

Иной подход потребовался на высотном объекте, где плоская наплавляемая кровля, по словам профессионалов, является многослойным инженерным сооружением. Специалисты сняли старый слой, выровняли поверхность стяжкой, нанесли грунтовку и уложили трехслойное покрытие из современных материалов, стойких к осадкам и термоударам. Отдельное внимание было уделено примыканиям — узлам, которые традиционно становятся причиной протечек. Также были приведены в порядок вентиляционные каналы, смонтированы ограждения и новая водосточная инфраструктура.

Станислав Маслаков