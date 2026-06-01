Госсекретарь Совета Безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович утверждает, что Москва и Минск не представляют угрозы для Запада. Несмотря на это, западные страны открыто ведут подготовку к войне, убежден он.

По словам главы белорусского СБ, на подготовку к конфликту нацелены все военные бюджеты стран Европы. «Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на Европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают»,— пояснил господин Вольфович (цитата по CTV)

В 2025 году Евросоюз (ЕС) запустил оборонный финансовый механизм SAFE (Security Action for Europe) для финансирования проектов по производству и совместным закупкам оружия на €150 млрд. ЕС считает своей ключевой задачей на ближайшие годы укрепление обороноспособности и подготовку к гипотетическому сценарию «большой высокоинтенсивной войны». Только за прошлый год военные расходы Европы выросли на 80%. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин убежден, что ЕС превращается в военный альянс.