Ямал и Югра стали лидерами рейтинга по благосостоянию семей в России

Рейтинг российских регионов по благосостоянию семей возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), следует из исследования «РИА Новости». На втором месте находится Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра).

Потенциально возможный остаток денег в среднестатистической семье с одним ребенком после минимальных расходов в 2025 году в месяц на Ямале, согласно данным экспертов, составлял 163 тыс. руб., с двумя детьми — 141 тыс. руб. В Югре эти суммы составили 122 тыс. руб. и 102 тыс. руб. соответственно.

Остальные регионы Уральского федерального округа (УрФО) не попали в топ-10. Тюменская область оказалась на 15 месте с суммами 75 тыс. руб. и 55 тыс. руб. Свердловская область заняла 22 место — здесь у семей с детьми оставалось 68 тыс. руб. и 49 тыс. руб. соответственно. Челябинская область разместилась на 20 строке рейтинга, Курганская — на 50.

Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан — в этих республиках расходы в семьях с двумя детьми уходили в минус.

При составлении списка учитывались полные семьи с работающими родителями. Расчет произведен путем сложения двух чистых медианных годовых зарплат без НДФЛ и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семей.

Ирина Пичурина