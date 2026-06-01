Число отравившихся в пятигорском кафе достигло 36, возбуждено уголовное дело

Массовое отравление в кафе Пятигорска, где после еды госпитализировали 31 человека, включая двоих детей, затронуло уже 36 потерпевших, а Роспотребнадзор подтвердил наличие сальмонеллы у больных и запретил работу заведения.

К вечеру 31 мая число пострадавших от вспышки кишечной инфекции в Пятигорске выросло до 36. Как уточнили в региональном управлении СК, из них 31 человек остаётся в стационаре городской инфекционной больницы. Среди госпитализированных — двое детей 5 и 14 лет. Ещё пятеро пациентов, чье состояние врачи оценили как лёгкое, проходят амбулаторное лечение.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Роспотребнадзора, выявили у больных сальмонеллез. Все фигуранты истории посещали одно и то же заведение общепита. Деятельность кафе немедленно приостановлена. Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ — нарушение санитарных норм, повлекшее массовое заболевание.

Пациенты жалуются на симптомы — резкая боль в животе и высокая температура — проявились через несколько часов после визита в кафе. При этом не у всех гостей кафе ухудшилось самочувствие. Вероятным источником заражения мог стать какой-то один продукт.

Сейчас оперативники регионального СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр помещения и изъяли пробы продуктов. Назначены санитарно-эпидемиологические экспертизы. Ход расследования взял на личный контроль руководитель краевого следственного управления. Разбирательство продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Станислав Маслаков