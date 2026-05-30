Правительство установило отсрочку на месяц для обеспечительного платежа по СПОТ

Российское правительство решило установить переходный период для оплаты обеспечительного платежа по системе подтверждения ожидания товаров (СПОТ) с 1 июня. Об этом «Ъ» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Отсрочка составит 1 месяц», — сообщили в пресс-службе.

Чтобы ввезти товар в Россию с 1 июня, импортеру нужно будет получить QR-код. Для этого за два дня до пересечения границы он должен сформировать электронный документ с информацией о предстоящей поставке.

«Вносить обеспечительный платеж нужно будет в отношении тех грузов, которые начнут пересекать границу с 1 июля, — добавили в аппарате. — При этом для импорта, ввезенного через российско-белорусский участок границы, отсрочка по платежу будет действовать до 31 октября».

