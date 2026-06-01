Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира по хоккею. В финальном матче команда сыграла со сборной Швейцарии — матч закончился со счетом 1:0. Шайбу забросил нападающий Конста Хелениус на 71-й минуте встречи.

Для финской национальной команды победа на чемпионате стала пятой в истории — ранее сборная становилась первой в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах. Швейцарские хоккеисты получили серебряные награды в шестой раз в истории: до этого сборная Швейцарии занимала вторые места на турнирах в 1935, 2013, 2018 годах, а также на двух предыдущих первенствах.

Бронзовым призером чемпионата мира впервые в истории стала команда Норвегии. В матче за третье место норвежцы со счетом 3:2 в овертайме обыграли команду Канады — рекордсмена по числу побед на чемпионатах мира.

Швейцарец Роман Йоси признан самым ценным игроком чемпионата и лучшим защитником. Среди вратарей выделили норвежца Хенрика Хёукеланна, лучшим нападающим признали канадца Маклина Селебрини. Соревнования прошли в Швейцарии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцарский счет».