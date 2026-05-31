Денис Паслер проверил ход ремонта дорог в родном Североуральске

Губернатор Свердловской области Денис Паслер проконтролировал ход дорожных работ в Североуральске. По словам главы региона, в 2026 году в городе должны обновить почти 4 км дорог на участках ул. Ленина Маяковского, Свердлова и на ул. Калинина в поселке Черемухово по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». «Сегодня — в родном Североуральске. Ремонт дорог идет по плану. Дорожники набрали хороший темп, и основной объем работ планируем закончить до конца лета»,— написал господин Паслер в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Ранее Денис Паслер сообщал о визите в родной город в феврале. Тогда он встретился с одноклассниками, учителями в североуральской школе №1 и обсудил развитие социальной инфраструктуры в Североуральске с мэром Виталием Никитенко и руководителем Североуральского бокситового рудника Виталием Матвеевым. По словам губернатора, в 2026 году власти направили около 154 млн руб. на ремонт школ №8, №14 детсадов №5, №30, №23, №33, №3, спортзала в школе №9, здания стадиона «Горняк», помещений дома культуры «Современник», обустройство физкультурно-спортивной зоны в школе №14 и дворовых территорий в поселках Калья и Черемухово. «Важное для людей направление — строительство очистных сооружений, а также сетей водоснабжения в микрорайоне Южном. Сейчас для этих проектов разрабатывается проектно-сметная документация»,— сказал тогда он.

Денис Паслер с момента назначения главой Свердловской области в марте 2025 года указывал властям Североуральска на проблемы в городе. В июле он выступил с последней критикой на тот момент действующего мэра Светланы Мироновой и заявил, что чиновники местной администрации не решали проблему с отключением воды на территории и не обращались за помощью к региональному правительству. «Проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть ее решить и хотеть помочь землякам. К сожалению, это не про главу Североуральска»,— сказал тогда господин Паслер. В тот же день госпожа Миронова подала в отставку, на посту градоначальника ее сменил бывший глава Арамили Виталий Никитенко.

В конце года Североуральск впервые за семь лет получил паспорт готовности к отопительному сезону. В 2025 году региональные власти направили свыше 400 млн руб. на замену изношенных сетей в городе и на повышение энергоэффективности объектов, установку современного оборудования и снижение потерь тепла.

По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Североуральске проживало 34 798 человек, годом ранее — 34 961. Доходы городского бюджета на 2025 год планируются в размере 2 млрд 870,6 млн руб., расходы — в объеме 2 млрд 891 млн руб.

Василий Алексеев