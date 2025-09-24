Экс-мэр Арамили Виталий Никитенко избран главой Североуральска

Дума Североуральска (Свердловская область) наделила полномочиями главы города на пять лет Виталия Никитенко, который с июля работал врио мэра, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе представительного органа. Всего конкурсная комиссия по отбору кандидатов допустила до голосования депутатов двух претендентов на должность главы — господина Никитенко и начальника финансового управления мэрии Эльмиру Мухаметову. Как пояснили в думе, кандидатуру врио градоначальника единогласно поддержали все 14 депутатов, присутствующие на заседании. Инаугурация Виталия Никитенко состоится в пятницу, 3 октября.

Должность мэра стала вакантной в июле в связи с отставкой Светланы Мироновой, которая заявила об уходе после критики со стороны главы Свердловской области Дениса Паслера, для которого Североуральск является родным. Господин Паслер подчеркнул, что местные власти не решали проблему с отключением воды на территории и не обращались за помощью к региональному правительству. «Проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть ее решить и хотеть помочь землякам. К сожалению, это не про главу Североуральска»,— пояснил тогда господин Паслер.

В тот же день дума Североуральска приняла отставку госпожи Мироновой, Денис Паслер назначил врио мэра Виталия Никитенко. Ранее, с 2004 года, господин Никитенко работал начальником снабжения ЖКХ «Западное» в селе Патруши (Свердловская область), с 2005 года возглавлял управление ЖКХ в Карабаше (Челябинская область), в 2007 году перешел в Карабашский абразивный завод UralGrit на должность старшего мастера. С 2010 года управлял МУП ЖКХ «Сысертское» и с 2012 года был депутатов думы Сысерти. В 2017-2022 годах был мэром Арамили, позже занимал пост директора управления капитального ремонта объектов социальной сферы (входит в структуру министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области), первого заместителя главы Североуральска.

По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Североуральске проживало 34 798 человек, годом ранее — 34 961. Доходы городского бюджета на 2025 год планируются в размере 2 млрд 445 млн руб., расходы — в объеме 2 млрд 485 млн руб.

Василий Алексеев