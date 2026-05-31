Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане за месяц в ДТП пострадали 28 детей, трое погибли

В мае в Дагестане в ДТП пострадали 28 детей, еще трое несовершеннолетних погибли. Статистику приводит пресс-служба Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, все погибшие дети были пешеходами и находились на проезжей части без присмотра взрослых. В Госавтоинспекции Дагестана просят родителей провести профилактические беседы со школьниками перед началом летних каникул, когда дети будут больше проводить времени на улице. Водителям в ведомстве напоминают о необходимости снижать скорость у детских площадок, во дворах и перед пешеходными переходами.

Мария Иванова

Новости компаний Все