Bloomberg: ЕС планирует помочь Euroclear из-за решения России взыскать €200 млрд

Евросоюз рассматривает варианты помощи бельгийскому депозитарию Euroclear после решения московского суда взыскать с компании убытки, связанные с заморозкой активов России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждение мер поддержки находится на начальной стадии.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка России к депозитарию о взыскании убытков в размере €200 млрд, связанных с блокировкой международных резервов российского регулятора. 26 мая московский суд постановил решение о взыскании исполнить немедленно. Euroclear подал апелляцию в Арбитражный суд Москвы.

С февраля 2022 года после введения санкций Евросоюза большая часть российских золотовалютных резервов была заблокирована в Euroclear. Общая сумма замороженных в недружественных странах активов Центробанка оценивается в $300 млрд.