В Карачаево-Черкесии прогнозируют ливни с градом и сильным ветром

С 31 мая по 2 июня в Карачаево-Черкесии продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Синоптики прогнозируют сильные ливни в сочетании с грозами, выпадением града и порывистым ветром, который может достигать 20-25 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям республики ограничить пребывание на улице во время непогоды, соблюдать дистанцию на дорогах и воздержаться от резких маневров, не парковать автомобили под деревьями.

Мария Иванова