Девять человек попали в больницу после отравления в кафе в Пятигорске

В Пятигорске девять человек поступили в городское инфекционное отделение с кишечной инфекцией. Все они были клиентами одного из городских кафе. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Связался с главным врачом, всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Детей среди поступивших нет»,— отметил господин Ворошилов. Речь идет о кафе Mao Love Bao, после происшествия заведение закрыто.

Следственный отдел по Пятигорску СУ СК России по Ставропольскому краю организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Пятигорска также проводит проверку, в ходе которой даст оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Кристина Федичкина