ТГК-1 сгенерировала прибыль

По итогам января — марта 2026 года чистая прибыль ПАО «ТГК-1» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,1 раза превысила результаты I квартала 2025 года, достигнув 4,59 млрд рублей, следует из отчета компании. При этом на прошлой неделе, сообщалось, что совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров не утверждать дивиденды по итогам прошлого года. В росте финансовых показателей эксперты видят влияние общей инфляционной переоценки инфраструктурных активов и роста стоимости энергии, а в рекомендации не выплачивать дивиденды — стремление крупного бизнеса удерживать прибыль внутри компаний.

Выручка ПАО «ТГК-1» по МСФО за три месяца текущего года выросла на 20,6%, до 48,7 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась в два раза, до 5,95 млрд рублей. В начале прошлой недели совет директоров ТГК-1 рекомендовал годовому собранию акционеров не утверждать дивиденды по итогам 2025 года. Собрание акционеров назначено на 24 июня 2026-го. По итогам 2023 года совет директоров компании также не рекомендовал выплату дивидендов. До этого акционеры ТГК-1 принимали решение не выплачивать дивиденды за 2022 и 2021 год.

Основатель и генеральный директор компании «Финголд» Антон Никитин полагает, что рост выручки и увеличение чистой прибыли во многом отражает общую инфляционную переоценку инфраструктурных активов и рост стоимости энергии в экономике. За этим стоят конкретные механизмы: плановая индексация тарифов на тепло и электроэнергию в начале 2026 года дала прямой прирост выручки без изменения физических объемов отпуска, а холодный первый квартал увеличил реализацию тепловой энергии — для компании с установленной тепловой мощностью 13,5 тыс. Гкал/ч это ощутимая переменная, подчеркивает эксперт.

Господин Никитин также обращает внимание на влияние низкой базы: январь — март 2025 года был слабым, а по итогам 2023-го ТГК-1 вовсе вышла в убыток: «Эффект кратного роста на таком фоне закономерен. При этом энергетика сейчас остается одним из немногих секторов с относительно стабильным денежным потоком на фоне высокой волатильности рынков — и отчетность ТГК-1 это подтверждает».

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова указывает, что отсутствие выплат по дивидендам — шаг, вписывающийся в логику действий руководства компании. «Дивиденды ТГК-1 не выплачивает уже шестой год подряд, с 2020-го. Вероятно, большая часть нераспределенной прибыли уйдет на покрытие долговых обязательств и на омоложение инфраструктуры — строительство новых и ремонт старых объектов, состояние которых не позволяет откладывать работы»,— рассуждает эксперт. В то же время эта особенность может получить рекомендательный характер: Минэнерго продвигает законопроект об обязательных инвестициях в строительство объектов отечественной энергетической инфраструктуры. Это создает основу для неопределенности и целесообразности для инвесторов вложений в энергорынок, считает госпожа Орлова.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко тоже думает, что отказ от распределения прибыли соответствует логике основного акционера. Совет директоров «Газпрома» также отказался от распределения дивидендов, сославшись что приоритетом для компании остается обслуживание долга в 6,7 трлн рублей.

Господин Никитин отмечает, что сегодня структурная проблема сектора — «ножницы» между ростом тарифов, который регулируется государством и не всегда покрывает инфляцию затрат, и растущей стоимостью заемного капитала. Снижение ключевой ставки в 2026 году — потенциальный позитив для балансов таких компаний: дешевле обслуживать долг, проще финансировать CapEx (капитальные затраты компании на приобретение, создание или модернизацию долгосрочных активов.— «Ъ Северо-Запад»). «Но разворот в дивидендной политике произойдет не раньше, чем долговая нагрузка начнет заметно снижаться. Инвесторы снова начинают смотреть на генерацию как на защитный сектор, но рынок сегодня оценивает не только прибыль, а способность компаний сохранять устойчивость денежного потока и финансировать инфраструктуру вдлинную»,— говорит представитель «Финголд».

По его словам, акции ТГК-1 торгуются сегодня около 0,006 рубля за штуку при капитализации порядка 22 млрд рублей и выручке более 130 млрд. Мультипликатор P/S около 0,17, P/BV ниже 0,2 — формально бумага выглядит дешево. «Проблема в том, что такой дисконт сохраняется уже несколько лет и не конвертируется в доходность, пока нет ни дивидендов, ни очевидного катализатора переоценки. Та же картина у ближайших аналогов: акционеры «Мосэнерго» в начале 2026 года не утвердили дивиденды, по ОГК-2 аналитики Finam предупреждали о возможном убытке»,— обозначает ситуацию на рынке ценных бумаг Антон Никитин.

Господин Щербаченко также подтверждает, что эксперты придерживаются нейтрального прогноза для акций компаний электроэнергетического сектора России. Фактором поддержки будет выступать потенциальное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижение ключевой ставки во второй половине года.

Александра Тен