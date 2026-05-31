Средняя стоимость ночи в отеле Ставропольского края превысила 12,7 тыс. рублей

За последние две недели средняя стоимость ночи в отеле Ростовской области составила 12,73 тыс. руб. Показатель вырос на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводятся на сайте сервиса TravelLine.

Количество броней за указанный период сократилось на 15%, процент отмен достиг 35%. Бронируют номера в среднем для двух человек и на 4,3 ночей. 41,4% бронирований клиенты делают из Москвы, 6,2% — из Санкт-Петербурга, 5,2% — из Московской области, еще 5% — из Краснодарского края и 4,7% из Ростовской области.

