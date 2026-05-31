На Ставрополье спрос на платные медуслуги сократился на 9% в 2026 году

В Ставропольском крае спрос на услуги частных медицинских клиник и лабораторий в январе — середине марта 2026 года сократился на 9% в равнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки вырос на 4% год к году — до 3347 руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили эксперты Чек Индекса компании «Платформа ОФД».

«Снижение количества платных визитов в медицинские учреждения происходит на фоне высокой базы прошлого года и снижения потребительских трат в непродовольственном сегменте. Средний чек в частных клиниках растет не только из-за инфляционного фактора. Пациенты стали чаще брать дополнительные услуги — например, оформлять профилактические программы или комплексные обследования, которые раньше не заказывали. Сами клиники тоже вынуждены поднимать цены из-за операционных затрат (расходные материалы, лекарства и аренда и др.)»,— прокомментировали аналитики «Чек Индекса».

Повышение ключевой ставки, увеличение налоговой нагрузки и лишение льгот медицинских учреждений отрицательно сказалось на развитии медицинского бизнеса, говорит генеральный директор глазной клиники «Факт» Ольга Григорьева. «Люди начали экономить. Например, стали откладывать операции по замене хрусталика при катаракте или лазерную коррекцию зрения, с которыми можно повременить. Это снижает загрузку высокодоходных операционных. Многие стали откладывать и плановое обследование, и визит к врачу, что в свою очередь приводит тому, что нам приходится сталкиваться с запущенными патологиями, менее прогнозируемому результату, а пациентам — с ростом расходов на лечение и неудовлетворенностью результатом»,— рассказала эксперт.

Среди других проблем, сдерживающих развитие медбизнеса в Ставропольском крае, Ольга Григорьева назвала кадровый дефицит (особенно остро ощущается нехватка высококвалифицированного среднего персонала), значительный рост затрат на оборудование и расходные материалы, санкции и логистические сложности (возникают проблемы с поставками расходных материалов, оборудования и обслуживанием импортной медицинской техники).

Маргарита Синкевич