В Нижнем Тагиле спасли двух подростков из шахты «Магнетитовая»

Работники Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила вытащили из шахты «Магнетитовая» на территории города двух подростков, которые спустились в карьер, однако позже не смогли выбраться обратно, сообщил мэр Владислав Пинаев в своем Telegram-канале. «Спасатели сработали профессионально и оперативно, пришлось применять альпинистское снаряжение»,— добавил градоначальник.

Эксплуатация шахты «Магнетитовая» началась в 1946 году. За первые 10 лет ее работы объем добычи руды в ней вырос со 144,9 тыс. т до 1 млн. 214 тыс. т. С 1970 года в течение пяти лет шахта выдавала более 4 млн. т. руды в год, в 1973-1974 годах объем превысил показатель в более чем 4,5 млн т. В 1985 году на шахте была выдана 100-миллионная тонна руды.

Ранее, в феврале, суд приостановил работу на шахте на 60 суток в связи с нарушениями требований промышленной безопасности. По данным суда, при проверке рудника с подземной разработкой были выявлены серьезные недостатки, включая отсутствие резервного оборудования для откачки воды из шахты. В марте ГУ ФССП по Свердловской области сообщило, что судебные приставы приостановили работу шахты на глубине 610 м. Приставы вместе с инспектором Ростехнадзора спустились на глубину 610 м для исполнения судебного решения, где опечатали входы на объект и наложили пломбы. Руководителю «Высокогорскому горно-обогатительному комбинату» (ВГОК) (компании принадлежит шахта) вручили предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда (по ст. 315 УК РФ), а начальнику шахты — требование о прекращении деятельности.

