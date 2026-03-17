Приставы в Нижнем Тагиле остановили работу шахты «Магнетитовая» на глубине 610 м

В Нижнем Тагиле судебные приставы приостановили работу шахты «Магнетитовая» на глубине 610 м, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области. Шахта принадлежит ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК).

Деятельность шахты была приостановлена на 60 суток по решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Приставы вместе с инспектором Ростехнадзора спустились на глубину 610 м для исполнения судебного решения, где опечатали входы на объект и наложили пломбы.

Руководителю ВГОК вручили предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), а начальнику шахты — требование о прекращении деятельности.

Ирина Пичурина