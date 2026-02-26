Суд закрыл шахту ВГОКа в Нижнем Тагиле на 60 суток из-за нарушений

Суд приостановил работу шахты «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле, принадлежащей ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», на 60 суток, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Решение вынес Ленинский райсуд города Нижний Тагил в связи с нарушениями требований промышленной безопасности.

По данным суда, при проверке рудника с подземной разработкой были выявлены серьезные недостатки, включая отсутствие резервного оборудования для откачки воды из шахты. В частности, не было установлено необходимого насоса в зумпфе ствола «Клетьевая» и в камере водоотлива, а также не был разработан проект водоотлива.

Суд признал ОАО «ВГОК» виновным в нарушении ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначил административное приостановление деятельности на горизонте -610 м шахты. Работы по жизнеобеспечению и устранению нарушений продолжаются. Срок действия приостановки — 60 суток.

Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 10 дней через Ленинский районный суд города Нижний Тагил.