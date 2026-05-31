В Ставрополе летом будут работать 43 пришкольных лагеря

Летом в Ставрополе будут работать 43 пришкольных лагеря. Они примут более 9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

На организацию летней кампании в городе выделили порядка 35 млн руб., сказано в сообщении. Лагеря начнут работать 1 июня.

Комиссия проверила медкабинеты и пищеблоки школ, также прошли проверки безопасности и инструктажи о профилактике детского травматизма.

В середине июня также откроется загородный центр «Лесная поляна». Все лето в Ставрополе будут работать более 80 открытых площадок, 11 комнат школьника и пять подростковых клубов.

