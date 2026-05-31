На Дону спасатели потушили за сутки 12 техногенных пожаров
За 30 мая пожарные ликвидировали в Ростовской области 12 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожарные также выезжали за прошедшие сутки на места трех ДТП, говорится в сообщении. Всего в тушении пожаров и разборах последствий аварий участвовали 216 сотрудников ведомства и 54 единицы техники.
Ранее сообщалось, что ночью в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось топливное хранилище. К тушению привлечен пожарный поезд.