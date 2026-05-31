В Старобельске построят новый педагогический колледж взамен того, который был разрушен при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору — душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны»,— сказал господин Пасечник.

Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек. Ранения получили 65 человек в возрасте от 14 до 20 лет. В ООН призывали провести независимое расследование произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Подробнее — в репортаже «Ъ».