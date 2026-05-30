Welt am Sonntag узнала о планах США ускорить вывод войск из Европы

США планируют ускорить вывод войск из европейских стран, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник в Пентагоне. По его информации, в ближайшие недели американская сторона представит союзникам по НАТО предложения по этому поводу.

Вывод войск необходим «на случай, если США столкнутся с несколькими конфликтами одновременно», пояснил собеседник Welt am Sonntag. «Если в конечном итоге мы окажемся в менее напряженной ситуации, это обеспечит нам дополнительную гибкость»,— добавил источник газеты.

В начале мая США объявили о планах вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. В Пентагоне уточняли, что процесс вывода займет полгода–год. В дальнейшем контингент будет сокращен еще сильнее, заявлял президент США Дональд Трамп. Всего в ФРГ находятся 35 тыс. американских военнослужащих. Это больше, чем в остальных странах Европы, отмечает Reuters.

