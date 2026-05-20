Дорожная карта в никуда

Госсекретарь США Марко Рубио 22 мая посетит встречу министров иностранных дел НАТО в Швеции, центральной темой которой станет вывод американских войск из Европы. Министры стран—членов НАТО намерены потребовать от госсекретаря ясности в этом вопросе, а он от них — взять на себя больше обязательств по собственной защите.

Фото: Yves Herman / Reuters

Для Швеции предстоящая двухдневная встреча министров иностранных дел стран —членов НАТО 21–22 мая в Хельсингборге станет знаковым событием: страна впервые принимает мероприятие такого уровня с момента вступления в альянс в 2024 году. Впрочем, оно будет омрачено разногласиями между европейскими странами и Вашингтоном в связи с войной в Иране и началом вывода из Европы американских войск, в чем многие видят месть за отказ поддержать действия США против Ирана. Так, в начале мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе 5 тыс. военных из Германии, за которым последовало решение отменить развертывание американских дальнобойных вооружений в стране. А 13 мая стало известно о том, что Вашингтон отменил переброску в рамках плановой ротации бронетанковой бригады численностью более 4 тыс. военнослужащих в Польшу.

Впрочем, судьба 2-й бронетанковой бригады, известной как «бригада Black Jack», до конца не ясна: 19 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе брифинга сообщил, что речь идет не об отзыве контингента из Польши, а о задержке ротации.

«Мы не сокращаем контингент в Польше на 4 тыс. человек. Это не сокращение, а стандартная задержка ротации. Иногда такое случается»,— сказал он.

Его заявление полностью противоречит сообщениям американских военных порталов о том, что подразделениям бригады Black Jack, уже переброшенным в Польшу, придется вернуться на свою военную базу в Техасе.

С другой стороны, слова Вэнса подтверждает заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, посетившего Вашингтон и встретившегося там с главой Пентагона Питом Хегсетом. «Процесс передислокации американских вооруженных сил и техники в Европе продолжается, но решение о сокращении американского военного присутствия в Польше еще не принято»,— сказал польский министр по итогам встречи 19 мая. Он отметил, что в настоящее время Пентагон готовит новый план развертывания войск в Европе. О его содержании и захотят узнать в Хельсингборге европейские союзники США.

Накануне встречи верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич попытался успокоить членов альянса, заявив, что в ближайшее время дальнейшего сокращения американского военного контингента на материке не предвидится. «Следует ожидать, что со временем произойдет передислокация американских войск по мере того, как союзники будут наращивать свой потенциал»,— сказал он, отметив, что это растянутый во времени процесс, который займет несколько лет.

По данным источников издания Politico, страны—члены альянса в ответ попросили Гринкевича найти замену американским военным и технике в вооруженных силах европейских стран.

Собеседники Politico высказывают предположение, что отмена ротации бронетанковой бригады в Польше связана с ранее принятым решением о сокращении численности американского присутствия в Германии.

Предполагается, что Вашингтон передислоцирует своих военных из ФРГ в Польшу и в конечном счете выведет из Европы лишь тысячу военнослужащих.

Тем временем источники Financial Times (FT) указывают, что сам по себе вывод американских военных не так страшен, как то, насколько неожиданным и непредсказуемым он стал. Особую озабоченность, по словам высокопоставленного собеседника газеты, вызывает тот факт, что вывод войск из Германии преподносится как наказание.

FT также цитирует министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну, который утверждает, что европейские союзники хотели бы иметь на руках «дорожную карту» по перераспределению американского присутствия на европейском континенте. «Если есть подобный план, то нам нужна "дорожная карта"»,— сказал он, добавив, что надеется на прояснение ситуации. В издании отмечают, что разговор по существу может состояться и позднее, в том числе на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Такая задержка может быть вызвана тем, что в Вашингтоне еще попросту не сформирована окончательная позиция по выводу войск из стран ЕС. Пентагон избегает официальных заявлений по этому вопросу, а в сообщении Госдепартамента США о поездке Рубио в Швецию говорится лишь о том, что он потребует от союзников взять на себя больше обязательств по обеспечению собственной безопасности. Аналогичное заявление 19 мая сделал и Джей Ди Вэнс. В итоге в уравнении с выводом американских войск из Европы оказывается слишком много неизвестных при единственной константе: этот вывод начался, и он состоится.

Вероника Вишнякова