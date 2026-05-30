Расширенный Восточный обход Ставрополя готов на 80%

Капитальный ремонт участка федеральной трассы «Кавказ» (с 43-го по 55-й км) от Дёмино до Надежды (она же — Восточный обход Ставрополя) достиг 80-процентной готовности: подрядная организация, действующая по заказу ФКУ Упрдор Кавказ (структура Росавтодора), завершила земляные работы и укладку нижнего слоя асфальтобетона по всей протяженности объекта, сообщили в ведомстве.

Основной объем работ на ключевой трассе, составляющей часть незавершенного кольцевого обхода Ставрополя уже позади. Подрядчики расширили земляное полотно и на всём протяжении устроили нижний слой асфальтобетонного покрытия. В минувшем году трехслойное покрытие уложили на отрезке в 1,2 километра. Сейчас специалисты формируют выемки и насыпи высотой до 85 сантиметров, чтобы выдержать проектный продольный уклон. Параллельно монтируются быстротоки и водоотводные кюветы.

Особое внимание уделили гидротехническим сооружениям. Из 23 водопропускных труб под насыпью заменили 21: старые железобетонные конструкции уступили место современным гофрированным аналогам с повышенной пропускной способностью и устойчивостью к коррозии.

Для повышения безопасности движения по всей длине участка установят осевое барьерное ограждение — оно предотвратит выезды на встречную полосу. Пересекать дорогу пешеходы смогут по восьми светофорным объектам, оборудованным кнопкой вызова. Дублирующие дорожные знаки разместят на Г-образных опорах.

Кроме того, вдоль трассы появятся 14 остановочных пунктов с остановочными павильонами, тротуарами и перильным ограждением. Завершить все работы планируется в текущем дорожно-строительном сезоне.

