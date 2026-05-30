На Ставрополье к началу купального сезона откроются 19 пляжей против 34 прошлогодних

С 1 июня на территории Ставропольского края официально начинается купальный сезон, однако разрешение на эксплуатацию получили лишь 19 пляжей — почти вдвое меньше, чем годом ранее, при этом с начала 2026 года жертвами воды уже стали девять человек, включая одного ребенка.

В региональном управлении МЧС сообщили, что к настоящему моменту заявки на открытие подали и успешно прошли все необходимые проверки только 19 пляжей. В прошлые годы ситуация была иной: например, в 2025-м на Ставрополье действовало 34 официальные зоны отдыха у воды. По наблюдениям специалистов, за последнюю пятилетку край ежегодно декларировал от 30 до 40 обустроенных мест для купания.

Представители ведомства подчеркивают: столь скромное число разрешенных локаций — повод для повышенного внимания, ведь сезон стартует буквально через несколько дней. Особую тревогу вызывает статистика гибели людей на воде. «С января 2025 года в водоемах края утонули девять человек, среди них один несовершеннолетний, — уточнили в пресс-службе. — Все эти трагедии случились вне оборудованных зон: там, где дно не проверено, отсутствуют спасатели и нет буйков, обозначающих безопасную глубину».

Сотрудники МЧС напоминают гражданам: отдыхать и плавать допустимо исключительно в официально разрешенных местах. Даже если берег кажется живописным, а вода комфортной, отсутствие спасательного поста делает подобное времяпрепровождение смертельно опасным. Владельцы так называемых «диких» пляжей не несут юридической ответственности за жизнь и здоровье отдыхающих, что многократно увеличивает риски.

Станислав Маслаков