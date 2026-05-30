Полиция начала проверку по факту массовой драки подростков в селе Винсады

Следователи отдела МВД по Предгорному округу проводят служебную проверку после появления в социальных сетях и средствах массовой информации видеозаписи, на которой зафиксирована стычка между группой несовершеннолетних и местными жителями, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

В полицию поступил сигнал из больницы о госпитализации юноши с диагностированным переломом челюсти. Выяснилось, что травму он получил накануне во время словесного конфликта, переросшего в физическое столкновение с компанией молодых людей. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже установили круг фигурантов и провели опрос всех участников происшествия.

Как сообщают сельчане, во дворе на детской площадке отдыхали девушки, когда к ним приблизилась местная компания. По словам очевидцев, молодые люди вели себя вызывающе: отпускали колкости, бросали мусор, приставали с предложениями познакомиться, а услышав отказ, перешли на ругань. В ситуацию вмешались двое парней, оказавшиеся рядом. Они сделали замечание хулиганам и попытались оградить девушек от приставаний.

В ответ на это, как утверждают свидетели, на защитников напали около шести человек. В результате потасовки одному из вступившихся нанесли тяжелую травму — перелом челюсти. Потерпевшего экстренно доставили в лечебное учреждение.

В поселке на протяжении длительного времени действует группа подростков и молодых людей численностью от пяти до семи человек. Некоторые из них, по информации жильцов, еще учатся в девятом классе. Люди жалуются на регулярные драки, угрозы и страх покидать дома в темное время суток. Сейчас граждане требуют от правоохранительных органов жёстких мер и проведения всесторонней ревизии в отношении всей группы.

Пострадавшему назначили судебно-медицинское освидетельствование. На основании результатов экспертизы будет принято процессуальное решение в рамках существующего законодательства.

Станислав Маслаков