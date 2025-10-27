Ремонт мемориала памяти жертв репрессий на Московском тракте начнут в 2026 году

Власти Екатеринбурга начнут ремонтировать мемориал памяти жертв политических репрессий 30-50-х годов на 12 км Московского тракта в 2026 году, сообщили в администрации города. Работы пройдут в несколько этапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На территории мемориального комплекса в этом году уже установили новый поклонный крест и постамент. Сейчас разрабатывается документация остальных частей комплекса и благоустройства территории. Кроме того, будут установлены шесть новых стел с фамилиями жертв сталинских репрессий, которые стали известны в последние годы, поэтому не попали на существующие стелы.

Напомним, в начале года члены комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий предложили властям региона предусмотреть участок в районе мемориала жертв политических репрессий для перезахоронения останков людей, находящихся под Ново-Московским трактом.

Ирина Пичурина