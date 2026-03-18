Средняя цена литра водки в России достигла почти тысячи рублей

В феврале 2026 года средняя розничная цена литра водки в России достигла 948,5 рубля. Это на 16% больше, чем годом ранее, и на 2,4% превышает уровень января, подсчитали в Росстате. Среди всего алкоголя водка подорожала сильнее остальных категорий. Пиво прибавило в цене почти 15%, крепленое вино — 12,6%, коньяк — 10%.

Главные причины роста — повышение акцизов и минимальной розничной цены. С начала года акциз на крепкий алкоголь вырос на 11,4%, до 824 рублей за литр спирта. Минимальная цена бутылки водки 0,5 литра подскочила на 17%, до 409 рублей. К этому добавилось удорожание логистики, сырья и упаковки, которое эксперты оценивают в 3–7% за год.

Сильнее всего нагрузка ударила по дешевому сегменту. Разница между экономом и премиумом почти стерлась, и покупатели все чаще переходят на более дорогие марки. В 2025 году доля премиальной водки на рынке выросла, а эконом-сегмент сжался с 39,5% до 36,1%.

