Politico: лунная программа Трампа под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin

Лунная программа Дональда Трампа оказалась под угрозой из-за взрыва ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний. Теперь NASA придется делать ставку на одну частную компанию, SpaceX, вместо двух, пишет Politico.

Взрыв стал огромным ударом для космической компании Джеффа Безоса, стремящейся бросить вызов компании Илона Маска и создать ракету, способную доставлять грузы и людей на орбиту и за ее пределы, пишет Politico. Ремонт на стартовой площадке, предположительно, потребует нескольких месяцев и больших вложений, указывает издание. Бывший сотрудник NASA заявил Politico, что повреждения на стартовой площадке могут стоить Blue Origin целого года простоя.

Компания и чиновники пока оценивают ущерб, но первые выводы довольно мрачные, отмечает Politico. Blue Origin «фактически отстранена от дел» на ближайшее время, и NASA придется полагаться только на SpaceX. Однако та тоже столкнулась с немалым количеством неудач, и ей еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем компания господина Маска сможет реализовать лунные цели США.

NASA пытается опередить Китай в освоении спутника Земли, но неудача Blue Origin может подорвать эти усилия, заключает Politico.

Как альтернатива Space Х была убита в один момент — в материале «Ъ» «Маленький взрыв для человека и огромный для всего человечества».