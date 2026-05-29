Ракета компании Безоса взорвалась на стартовой площадке

Тяжелая ракета-носитель New Glenn американской компании Blue Origin взорвалась во Флориде во время испытаний силовой установки. Это произошло около 21:00 по местному времени (04:00 мск). Трансляция велась на YouTube-канале портала NASA Spaceflight.

Над пусковым комплексом в момент происшествия поднялся большой огненный шар. В Blue Origin назвали произошедшее «аномалией» и заявили, что никто из сотрудников не пострадал. Владелец Blue Origin миллиардер Джефф Безос заявил, что сейчас компания выясняет причины взрыва. «Очень сложный день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам»,— написал господин Безос на своей странице в соцсети Х.

Взрыв случился во время проведения огневых испытаний, которые предполагают запуск двигателей ракеты, закрепленной на пусковой площадке.

Reuters пишет, что Blue Origin потратила миллиарды долларов и около десяти лет на разработку New Glenn. Ракета призвана конкурировать с семейством ракет Falcon от SpaceX и кораблем Starship.

Владелец SpaceX Илон Маск прокомментировал произошедшее: «Крайне досадно. Ракеты — это сложно»,— написал миллиардер в соцсети X. Он выразил надежду, что команда быстро восстановится после случившегося.