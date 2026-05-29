Маленький взрыв для человека и огромный для всего человечества

Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin (США) взорвалась во время огневых испытаний перед запланированным на следующую неделю запуском. Специалисты сообщили об «аномалии» во время статического прожига. Авария произошла в момент, когда компания Джеффа Безоса только начала приближаться к статусу второго полноценного оператора тяжелых частично многоразовых ракет после Space X, а сама ракета должна была использоваться и в ответственных лунных миссиях NASA. Инцидент может надолго затормозить всю программу New Glenn, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв на мысе Канаверал при запуске ракеты New Glenn

Фото: NASASpaceflight / Reuters Взрыв на мысе Канаверал при запуске ракеты New Glenn

Фото: NASASpaceflight / Reuters

Взрыв произошел вечером 28 мая на площадке LC-36 на мысе Канаверал (штат Флорида) во время статического прожига первой ступени. Испытание проводилось в рамках подготовки к четвертому запуску ракеты — миссии NG-4. По предварительным данным, ракета не была полностью заправлена, а взрыв произошел вскоре после запуска двигателей BE-4. Точная причина происшествия пока не названа.

Представители Blue Origin сообщили о начале расследования и заявили, что персонал был заранее эвакуирован в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Масштаб повреждений стартового комплекса компания пока не раскрывает. Опубликованные видеозаписи указывают на серьезный пожар и возможные повреждения инфраструктуры LC-36, реконструированной специально под New Glenn, включая одну из молниеотводных башен. Других площадок для запусков этой ракеты у компании пока нет.

New Glenn — ключевой тяжелый носитель Blue Origin и центральный проект космического бизнеса Джеффа Безоса. Ракета разрабатывается более десяти лет, первый пуск состоялся в январе 2025 года. До нынешней аварии носитель выполнил три пуска. Последний состоялся 19 апреля: тогда первой ступени впервые удалось успешно сесть на морскую платформу, однако вторая ступень не смогла вывести полезную нагрузку на расчетную орбиту. New Glenn должна использоваться для запусков спутников Amazon Kuiper, коммерческих миссий и ряда проектов NASA в рамках лунной программы Artemis.

Главной проблемой является не потеря ракеты, а повреждение стартовой инфраструктуры LC-36, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Ее восстановление, вероятно, займет немало времени, а сама New Glenn может не вернуться к полетам до середины 2027 года, полагает эксперт. Он отмечает, что авария произошла, когда Blue Origin приблизилась к статусу второго полноценного оператора тяжелых частично многоразовых ракет после SpaceX: после апрельского запуска у компании появились основания претендовать на заметную долю рынка запусков.

Господин Ермаков также обращает внимание на последствия аварии для лунной программы NASA. New Glenn должна использоваться для запусков грузовых посадочных аппаратов Blue Moon, а также элементов будущей инфраструктуры Artemis. Кроме того, компания разрабатывает пилотируемую версию аппарата Blue Moon Mk.2. По оценке эксперта, нынешняя авария почти наверняка приведет к переносу части этих программ.

Однако в целом, по его мнению, американская космическая отрасль критически от этой аварии не пострадает: основная нагрузка на рынке запусков по-прежнему приходится на SpaceX, а для военных и коммерческих миссий доступны и другие носители, включая Vulcan Centaur компании United Launch Alliance. На Vulcan используются те же двигатели BE-4, что и на New Glenn, поэтому расследование причин аварии может затронуть и эту программу. «Это серьезный удар по лунной программе и компании Blue Origin, но для американской космической отрасли в целом скорее неприятное недоразумение, откладывающее появление полноценного конкурента SpaceX (и, соответственно, радость для последней). Но для такого у американцев давно придумана поговорка Space is hard (“Космос — это тяжело”.— “Ъ”)»,— резюмирует Александр Ермаков.

Дмитрий Сотак, Елена Черненко