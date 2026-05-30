В ДТП под Махачкалой погиб мужчина

Вечером 29 мая 2026 года на федеральной трассе Астрахань-Махачкала в Дагестане после столкновения двух отечественных автомобилей погиб 38-летний житель Кизлярского района, а его 20-летний оппонент из столицы региона доставлен в больницу с травмами, сообщила республиканская госавтоинспекция.

Смертельная авария произошла около половины восьмого вечера на 391-м километре федеральной автодороги, соединяющей Астрахань и Махачкалу. По информации региональной Госавтоинспекции, участниками ДТП стали два легковых автомобиля: «Лада Калина», за рулем которой находился 38-летний житель Кизлярского района, и ВАЗ-2112, управляемый 20-летним уроженцем Махачкалы.

Как выяснили предварительно инспекторы, виновником трагедии выступил более молодой водитель. Он потерял контроль над машиной, пересек разделительную полосу и выехал на встречную линию движения. Именно там произошло лобовое касание с «Калиной». Удар оказался фатальным для водителя «Лады»: мужчина скончался мгновенно, не дожидаясь приезда бригады скорой помощи. Полученные им травмы были несовместимы с жизнью.

Второй участник столкновения — 20-летний автомобилист — выжил, однако получил множество повреждений различной степени тяжести. Медики оперативно эвакуировали его в профильное лечебное учреждение, где пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Правоохранители тщательно разбираются в деталях случившегося, изучают данные видеорегистраторов и показания свидетелей, чтобы восстановить полную картину рокового столкновения. Социальный контекст этой аварии вновь поднимает вопрос о безопасности на трассах республики, где количество лобовых ДТП из-за выезда на встречную полосу остается высоким.

Станислав Маслаков