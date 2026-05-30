ТАСС: бывший сенатор Рауф Арашуков предлагал $5 млн за привилегии в колонии

Отбывающий пожизненное заключение бывший сенатор Рауф Арашуков пытался предлагать сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятки за привилегии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документу, Рауф Арашуков предлагал взятку начальнику оперативного отдела колонии в размере $5 млн. При последующих встречах он, как сообщается, предложил 1 млн руб. «за привилегированные условия при отбывании наказания в виде неограниченных звонков, свиданий, посылок, выбора соседа по камере и места работы». Также экс-сенатор, как сообщается, предлагал 5 млн рублей для передачи начальнику УФСИН России по Оренбургской области.

ТАСС указывает, что Рауф Арашуков во время одного из судебных заседаний заявлял ходатайство о допросе начальника УФСИН, но ему было отказано.

Рауфа Арашукова задержали в начале 2019 года на заседании Совета федерации, под стражу был также взят его отец — экс-советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. В конце 2022 года суд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств, хищениях газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд руб. Позднее Рауф Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). В январе 2026 года его признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы.

В апреле экс-сенатор подал иск против «Черного дельфина» за невыдачу продуктов.