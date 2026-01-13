«Черный дельфин» не отпускает

Ленинский районный суд Оренбурга приговорил к десяти годам заключения экс-сенатора Рауфа Арашукова. По версии следствия, за взятку сотрудникам ФСИН он пытался улучшить условия своего содержания в колонии «Черный дельфин». На судьбу осужденного новый срок, добавленный к ранее назначенному ему пожизненному заключению по делу о заказных убийствах, не повлияет. Зато для возможности условно-досрочного освобождения заключенного будет иметь значение выплата штрафа в размере 120 млн руб., на которую у него денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауф Арашуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рауф Арашуков

Процесс по второму делу Рауфа Арашукова прошел непосредственно в ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбурге. Там экс-политик оказался после вступления в силу приговора Мосгорсуда, вынесенного 27 декабря 2022 года. Тогда суд согласился с данными следствия о том, что господин Арашуков по указанию своего отца, бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, в 2010 году организовал убийства (ст. 105 УК РФ) лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева Фраля Шебзухова. Отец политика также получил пожизненный срок, в том числе за хищение газа.

Оказавшись в «Черном дельфине», Рауф Арашуков, по версии следствия, за взятку в размере 6 млн руб. решил добиться создания «привилегированных условий отбывания наказания».

Речь шла о непривлечении заключенного к дисциплинарной ответственности, предоставлении ежемесячных свиданий с семьей, телефонных звонков, возможности без ограничений передавать посылки и передачи, а также о трудоустройстве в сувенирный цех и подселении к нему в камеру Башира Хамхоева. Последний по приговору Мособлсуда получил пожизненный срок за подготовку смертника Магомеда Евлоева, совершившего в 2011 году теракт в аэропорту Домодедово, жертвами которого стали 37 человек.

Согласно фабуле обвинения, 5 млн руб. предназначались начальнику УФСИН России по Оренбургской области Сергею Поршину, а еще 1 млн — начальнику оперативного отдела областного УФСИН Александру Нешкову, через которого и велись переговоры. Посредником в них, согласно материалам дела, выступил оренбургский адвокат господина Арашукова Рустам Галиммулин. Он, как гласило обвинение, в августе и октябре 2024 года разместил в тайниках 3 млн руб., предназначенных в качестве взятки.

Однако сотрудник ФСИН Нешков сообщил о попытке подкупа, деньги были обнаружены и изъяты. Оставшиеся 3 млн руб. господин Арашуков не смог передать, «так как его противоправные действия были пресечены».

Господину Арашукову вменили в вину дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господину Галиммулину — посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1. УК РФ). Последний скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Господин Арашуков вину отрицал, утверждая, что в отношении него была совершена провокация со стороны руководства региональной ФСИН и ИК-6, поскольку его жалобы на помещение в штрафной изолятор и привлечение к дисциплинарной ответственности спровоцировали прокурорскую проверку. Он утверждал, что после того, как к нему поступило предложение от начальника оперативного отдела решить все его проблемы за деньги, он, не планируя передавать их, стал «тянуть время», чтобы дождаться перевода в мордовскую колонию. Защита просила подсудимого оправдать. Его адвокат Дмитрий Трубников заявил “Ъ”, что инициатива предоставления свиданий сверх лимита, разрешения на звонки и передачи исходила именно от работников колонии. «Такие действия вне рамок оперативного эксперимента противозаконны и говорят о том, что в колонии создали условия, которые побуждали человека дать взятку. Они могут быть расценены как провокация»,— сказал господин Трубников. Он отметил, что его подзащитный сам деньги не передавал и «никого об этом не просил», а находящийся в розыске Рустам Галиммулин так и не дал никаких показаний по делу.

«Следствие достоверно не выяснило, положил он деньги в тайники или нет»,— сказал адвокат, добавив, что местонахождение защитника в районе тайников было установлено по биллингу соединений его мобильного телефона, но эти данные были неточными.

Помимо десяти лет лишения свободы, которые по совокупности двух приговоров вылились для Рауфа Арашукова в пожизненный срок в колонии особого режима, суд назначил ему штраф, 20-кратный сумме взятки,— 120 млн руб.

Адвокат осужденного заявил “Ъ”, что подзащитный не согласен с приговором и намерен его обжаловать. Господин Трубников отметил, что десятилетний срок никак не повлияет на судьбу 39-летнего господина Арашукова, в отличие от штрафа в размере 120 млн руб., погашение которого учитывается при рассмотрении судом вопроса об условно-досрочном освобождении. Ходатайствовать о нем осужденный пожизненно сможет после 25 лет отсидки. Экс-политик, задержанный в январе 2019 года прямо на заседании Совфеда, отбыл уже семь лет. При этом адвокат признался, что возможности погасить штраф у его клиента нет, поскольку еще за год до вынесения первого приговора, 22 июля 2021 года, Басманный райсуд Москвы обратил в доход государства имущество отца и сына Арашуковых и их родственников на сумму более 1,4 млрд руб. по иску прокуратуры. В ходе процесса в Мосгорсуде прокуроры показывали присяжным тележку с драгоценностями, изъятыми при обысках у семьи экс-политика, а также сундук с золотыми монетами.

Мария Локотецкая