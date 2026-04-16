Бывший сенатор Арашуков подал иск на «Черный дельфин» за невыдачу продуктов

Бывший сенатор Рауф Арашуков, приговоренный к пожизненному за создание ОПГ и организацию убийств, подал иск к колонии особого режима «Черный дельфин». Осужденный требует от учреждения 100 тыс. руб. за невыдачу продуктов. Иск рассмотрит Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области 23 апреля, сообщило «РИА Новости».

В судебном документе указано, что 2 марта Арашуков подал заявление на покупку 18 продуктов на сумму 14 тыс. руб. На следующий день в «Черный дельфин» завозили продукты, и 4 марта экс-сенатору доставили заказ. Однако общая стоимость полученных продуктов оказалась не более 4,1 тыс. руб., а часть позиций Арашуков не заказывал. Осужденный пояснил в иске, что колония нарушила его права, и потребовал компенсацию морального вреда вместе с уплатой госпошлины.

Это не первый раз, когда Арашуков жалуется на условия содержания в «Черном дельфине». В феврале и марте он подавал иск на колонию за то, что ему несколько раз не выдали холодную закуску в обед и два куриных яйца в неделю. Этот иск суд не удовлетворил.

Рауфа Арашукова приговорили к пожизненному в декабре 2022 года за организацию убийства лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. 13 января ему назначили еще 10 лет заключения и штраф 120 млн руб. за попытку дать взятку сотруднику «Черного дельфина». Из дела следует, что за это бывший сенатор хотел улучшить условия пребывания в колонии.

Никита Черненко